L a Dundee Cake è una torta natalizia tradizionale scozzese, nota per il suo sapore ricco e fruttato e per la decorazione distintiva con mandorle intere sulla parte superiore. Originaria della città di Dundee, questa torta è una delle più popolari durante le festività, combinando la dolcezza della frutta secca con il calore delle spezie. Ecco come prepararla