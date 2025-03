Questi biscotti hanno guadagnato una grande popolarità grazie alle loro combinazioni uniche di sapori e al design accattivante. Originari della catena di panetterie Crumbl, sono famosi per le loro porzioni generose e la qualità gourmet. Che tu preferisca i classici biscotti con gocce di cioccolato, biscotti di zucchero con glassa o sapori audaci come la cheesecake al lampone, i crumble cookies hanno qualcosa per tutti. Perfetti per feste, regali o semplicemente per concederti un momento di dolcezza a casa, sono versatili e facili da personalizzare. Ecco una ricetta per ricrearli nella tua cucina.

Ingredienti (per 12 biscotti)

1 tazza di burro freddo (tagliato a cubetti)

1 tazza di zucchero di canna

½ tazza di zucchero semolato (+ 2 cucchiai)

2 uova grandi

1 ½ cucchiaini di estratto di vaniglia

1 ½ tazze di farina per dolci

1 ½ tazze di farina 00 (all-purpose)

1 cucchiaino di amido di mais

¾ cucchiaino di bicarbonato di sodio

¾ cucchiaino di sale

2 tazze di gocce di cioccolato al latte

Crumble cookies: preparazione

In una grande ciotola, monta insieme il burro freddo, lo zucchero di canna e lo zucchero semolato fino a ottenere un composto omogeneo. Aggiungi le uova e l’estratto di vaniglia, mescolando fino a incorporare completamente.

In un’altra ciotola, mescola la farina per dolci, la farina 00, l’amido di mais, il bicarbonato di sodio e il sale. Aggiungi gradualmente gli ingredienti secchi al composto umido, mescolando fino a formare un impasto.

Incorpora le gocce di cioccolato al latte, assicurandoti che siano distribuite uniformemente nell’impasto.

Preleva porzioni generose di impasto e forma delle palline. Disponile su una teglia foderata con carta da forno, distanziandole per consentire che si espandano durante la cottura.

Preriscalda il forno a 190°C. Cuoci i biscotti per 10-12 minuti, finché i bordi non risultano dorati e i centri restano morbidi.

Fai raffreddare i biscotti sulla teglia per alcuni minuti prima di trasferirli su una griglia. Gustali caldi o conservali in un contenitore ermetico per dopo.

