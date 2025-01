C’è tutta la freschezza, i colori e la vivacità della Costiera, nella Crostata amalfitana, un dolce ricco e goloso che conclude con il botto un pranzo festivo. Se ti va di coccolare i tuoi ospiti con un dolce che rimanda al sole e al calore del Sud, segui questi semplici passaggi e realizza una vera prelibatezza che conquisterà tutti al primo morso.

Ingredienti

Per la pasta frolla:

350 g di farina

150 g di burro

140 g di zucchero

2 uova

Scorza di 1 limone

Un pizzico di sale

Per la crema al limone:

500 ml di latte intero

3 tuorli d’uovo

120 g di zucchero

40 g di maizena

Scorza di 1 limone

100 g di amarene sciroppate

Preparazione

Preparazione della pasta frolla:

Inizia mettendo la farina, il burro a pezzetti, lo zucchero, l’uovo, la scorza di limone e un pizzico di sale in una ciotola. Lavorando velocemente con le mani, impasta fino a ottenere una consistenza liscia e omogenea. Avvolgi il composto in una pellicola e lascia riposare in frigorifero per almeno 30 minuti.

Preparazione della crema al limone:

In un pentolino, scalda il latte con la scorza di limone. In una ciotola, sbatti i tuorli con lo zucchero, aggiungi la maizena e mescola bene. Versa lentamente il latte caldo sul composto di tuorli, mescolando con cura. Rimetti tutto sul fuoco e fai cuocere fino a quando otterrai una crema liscia e lucida. Lascia raffreddare.

Assemblaggio della crostata

Stendi la pasta frolla su una superficie infarinata. Fodera una teglia da crostata (24 cm di diametro) e adagia bene uno strato di pasta frolla.

Farcisci la frolla con la crema al limone , livellando bene la superficie con una spatola, e disponi in ordine casuale le amarene .

, livellando bene la superficie con una spatola, e . Taglia delle strisce dalla pasta frolla che ti è rimasta e disponile sopra a trama intrecciata.

Inforna a 180° e cuocere per una quarantina di minuti, finché la pasta frolla non diventa dorata.

Lascia raffreddare, prima di servire cospargi la torta con dello zucchero a velo. Puoi decorare la crostata con scorzette di limone candite o qualche fogliolina di menta fresca. Questo arricchirà l’aspetto e aggiungerà anche un delicato contrasto di sapore al dolce.

