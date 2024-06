Crostata di pesche con yogurt greco

V uoi preparare una ricetta golosa per la merenda? Una crostata alle pesche con yogurt greco, allora è quello che fa per te. Prova questa semplice ricetta.

Ingredienti

una base per crostata già pronta (acquistata o fatta in casa)

4-5 pesche mature, pelate e affettate

una tazza di yogurt greco

un cucchiaio di amido di mais

½ tazza di zucchero semolato

un cucchiaino di estratto di vaniglia

un pizzico di sale

cannella in polvere (facoltativa)

Preparazione

Preriscalda il forno a 190°C. Stendi la base per crostata e adagiala in una teglia da crostata.

In una ciotola, versa lo yogurt greco, lo zucchero, l’estratto di vaniglia, l’amido di mais e un pizzico di sale. Mescola bene fino a ottenere una consistenza liscia.

Disponi le fette di pesca uniformemente sulla base della crostata. Versa il composto di yogurt sulle pesche, distribuendolo per coprirle.

Se lo desideri, spolvera un po’ di cannella in polvere sulla superficie.

Cuoci la crosta in forno preriscaldato per circa 30-35 minuti o finché la crosta non sarà dorata e il ripieno sarà ben cotto.

Lascia raffreddare la crostata prima di servirla. Puoi anche metterla in frigorifero per alcune ore per esaltarne i sapori.