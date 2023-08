Come preparare una crostata di prugne e albicocche

L a crostata prugne e albicocche, sana e genuina, è ottima sia per la prima colazione sia per la merenda o come dolce a fine pasto. Ecco come prepararla.

Ingredienti

300 gr di farina

200 gr di burro

100 gr di zucchero

1 uovo

la buccia grattugiata di un limone

un pizzico di sale

biscotti savoiardi

marmellata di lampone

prugne e albicocche q.b.

Preparazione

Lavorare burro, zucchero, uova, buccia di limone e sale. Disporre la farina a fontana e aggiungere l’impasto precedente. Amalgamare con le mani tutti gli ingredienti senza lavorarli molto. Lasciar riposare l’impasto per un’ora.

Spianare l’impasto con il mattarello fino allo spessore di 5 millimetri. Foderare con questo impasto una tortiera apribile. Prima di infornare, pungere con una forchetta la superficie per evitare dei rigonfiamenti.

Cuocere la pastafrolla per 20 minuti a forno caldo e poi lasciar raffreddare.

Mettere uno strato di marmellata di lampone, quindi dei biscotti, e ancora un po’ di marmellata; disporre in bell’ordine le prugne e le albicocche a cerchi concentrici.

Togliere il dolce, così completato, dallo stampo, metterlo sul piatto di portata e servire.