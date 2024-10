Ingredienti

300 gr di farina 00

1 l e 300 di latte

due uova

110 gr di burro

sale q.b.

200 gr di radicchio

olio extravergine d’oliva q.b.

130 gr di gorgonzola dolce

parmigiano q.b.

50 gr di noci

Preparazione

Per cominciare realizza la base delle crêpes. Setaccia 200 grammi di farina in una ciotola per evitare la formazione di grumi. In un’altra ciotola, mescola insieme 300 millilitri di latte e le uova. Aggiungi la farina poco alla volta, mescolando energicamente con una frusta a mano. Copri l’impasto con pellicola trasparente e lascialo riposare per 10 minuti.

Ungi un padellino con un po’ di burro. Quando il burro sarà sciolto e il padellino ben caldo, versa un mestolo di impasto. Fai dorare la crêpe da entrambi i lati, rigirandola spesso, e continua così fino a esaurire la pastella.

Prepara ora la besciamella. In un pentolino, sciogli 100 grammi di burro, poi aggiungi 100 grammi di farina e mescola energicamente fuori dal fuoco. Versa il latte caldo a filo (un litro circa), mescolando costantemente, e rimetti la besciamella sul fuoco a fiamma moderata fino a farla addensare. Aggiusta di sale e tienila da parte.

Per il ripieno, pulisci e lava il radicchio, taglialo a listarelle sottili e cuocilo in padella con olio extravergine d’oliva e sale. Fai stufare il radicchio per 10 minuti a fiamma alta; quando sarà morbido, aggiungi le noci e lascialo insaporire per altri 5 minuti. Unisci al radicchio due cucchiai di gorgonzola, mescolando per renderlo cremoso.

Prendi una crespella e farciscila con due cucchiai di radicchio e noci e un pezzetto di gorgonzola. Arrotola la crespella e disponila in una teglia. Ripeti l’operazione per tutte le altre crespelle.

Ricopri le crespelle farcite con la besciamella, il radicchio rimasto, qualche gheriglio di noce, pezzetti di gorgonzola dolce e una spolverata di parmigiano.

Cuoci in forno statico preriscaldato a 180°C per 25-30 minuti. Le crespelle sono pronte, buon appetito!

