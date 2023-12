Come preparare le crêpes prosciutto, mozzarella e besciamella

S tate già pensando a cosa preparare per il pranzo di Natale? Le crêpes con prosciutto, mozzarella e besciamella sono un primo piatto gustoso, perfetto per tutta la famiglia e facile da preparare, anche in largo anticipo. Ecco la ricetta.

Ingredienti

250 gr di latte

20 gr di olio di oliva

100 gr di farina 00

un pizzico di sale

2 uova

250 gr di prosciutto cotto

200 gr di mozzarella

200 ml di besciamella

100 gr di parmigiano grattugiato

Preparazione

Prendete una ciotola grande e sbattete le uova. Aggiungete il latte e un pizzico di sale, poi setacciate la farina e unitela al composto un po’ per volta. Mescolate con una frusta, se possibile elettrica, facendo in modo da non creare grumi e fino a ottenere un composto liscio e ben amalgamato. Coprite la ciotola con una pellicola e fate riposare per 30 minuti in frigorifero.

Ora scaldate una padella antiaderente e ungetela con un po’ di burro (oppure olio), poi versate un mestolo di pastella. Inclinate e ruotando la padella in modo da distribuire il composto in maniera uniforme. Lasciate cuocere per qualche minuto a fuoco basso su entrambe i lati.

Seguite lo stesso procedimento fino a esaurire tutto l’impasto, quindi impilate le crêpes una sopra l’altra affinché restino calde.

Prendete ciascuna crêpe, farcitela al centro mettendo una fetta di prosciutto cotto e la mozzarella tagliata a cubetti, e richiudete. Trasferite di volta in volta le crêpes in una teglia e condite con mozzarella, besciamella e parmigiano grattugiato.

Cuocete le crêpes a 180° per circa 20 minuti, lasciate intiepidire 5 minuti e servite.