Croccanti e speziati, gustare i pakora caldi è un vero piacere durante le piogge o nelle serate fresche. In India, ne esistono diversi tipi come quelli di cipolla, patate, spinaci e cavolfiore. Solitamente, vengono serviti con chutney verde, chutney di tamarindo o salsa di pomodoro per esaltarne il sapore. Si trovano non solo nelle case, ma anche nei chioschi di strada e nei ristoranti, e sono molto popolari. In questa ricetta, presentiamo i pakora di cipolle.

Ingredienti

1 tazza di farina di ceci (besan)

1 tazza di farina di ceci (besan) 2 cucchiai di farina di riso

1 tazza e ½ di cipolla tagliata a fettine sottili

2 peperoncini verdi tritati finemente

10 foglie di curry

½ cucchiaio di peperoncino rosso in polvere

¼ di cucchiaino di curcuma in polvere

½ cucchiaino di assafetida (spezia indiana)

1 cucchiaino di sale

¼ tazza di acqua

olio q.b. per friggere

Pakora: preparazione

Tagliare la cipolla a fettine sottili e tritare finemente i peperoncini verdi. In una ciotola, mescolare la farina di ceci, la farina di riso, il sale, il peperoncino rosso in polvere, la curcuma e l’assafetida. Aggiungere le cipolle, i peperoncini verdi e le foglie di curry. Versare un po’ d’acqua alla volta fino a ottenere una pastella densa e appiccicosa. Scaldare l’olio in una padella e friggere piccole porzioni di pastella a fuoco medio. Cuocere i pakora finché non sono dorati e croccanti. Scolarli su carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso. Servire caldi con chutney verde o chutney di tamarindo.

