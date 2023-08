Come preparare un’insalata giardiniera d’ortaggi

P iatto unico o contorno per una cena con ospiti, l'insalata giardiniera d'ortaggi è gustosa e facile da preparare. Perfetta per ogni stagione, certamente sarà molto apprezzata in estate.

Ingredienti

una confezione di giardiniera d’ortaggi surgelati

3 uova sode

una cipolla tagliata a fette sottili

olive nere q.b.

4 cucchiai di olio d’oliva

un cucchiaio di aceto

prezzemolo tritato q.b.

sale e pepe q.b.

Preparazione

Bollire la giardiniera come indicato sulla confezione. Scolarla, metterla in una insalatiera. Condire con olio, aceto, sale, pepe e prezzemolo tritato. Unire le uova soda, le olive e la cipolla. Servire.