Come preparare una torta alla ricotta

L a torta alla ricotta è un dessert gustoso e soffice, perfetto per essere gustato a colazione come a merenda. Prepararla è facile e vi bastano pochi ingredienti. Con i pezzi di cioccolato aggiunti all'impasto, resisterle sarà impossibile.

Ingredienti

600 gr di ricotta

80 gr di zucchero

35 gr di farina

tre uova

20 gr di cioccolato fondente

un pizzico di sale

zucchero a velo

Preparazione

Mettere la ricotta in un colino, farla riposare per circa dieci minuti (per farla asciugare). Sbattere i tuorli con lo zucchero e montare a neve gli albumi con un pizzico di sale. Setacciare la ricotta (per evitare che si formino grumi) e aggiungerla ai tuorli. Versare anche la farina e mescolare bene. Poi aggiungere gli albumi e il cioccolato tagliato a pezzetti. Preparare la teglia imburrata e infarinata, versare il composto e mettere nel forno già caldo. Far cuocere a 180° C per 45 minuti. Sfornare, decorare con zucchero a velo e servire.