Come fare una torta di frutta secca

L a torta di frutta secca è un dolce perfetto per completare il pasto o per merenda. Profumata e croccante, conquista al primo morso. Ecco come prepararla.

Ingredienti

300 gr di farina bianca

150 gr di zucchero

150 gr di margarina

100 gr di mandorle

100 gr di uvetta

½ bicchiere di latte

un uovo

una bustina di lievito vanigliato

un pizzico di sale

mandorle per decorare

Preparazione

Mescolare la farina con il lievito, lo zucchero, il sale. Fare una fontana al centro: mettere la margarina fusa, il latte, l’uovo, le mandorle tritate finemente e l’uvetta. Impastare il tutto, mescolando molto bene. Versare in una tortiera imburrata, guarnire con le mandorle rimaste. Infornare a 200°C per 50 minuti. Sfornare e servire.