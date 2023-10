Come preparare lo strudel di mele

L o strudel è un dolce tipico austriaco, molto diffuso anche in Trentino Alto Adige. Le mele sono l'ingrediente fondamentale del ripieno di questo dessert. Profumato e squisito, ecco come fare per prepararlo.

Ingredienti

Per la pasta sfoglia:

500 gr di farina

200 gr di burro

1 dl di olio d’oliva

1 dl di acqua

1 cucchiaino da caffè di aceto

un pizzico di sale

Per il ripieno:

2 kg di mele ranetta

200 gr di uva sultanina

un pizzico di cannella

2 cucchiai da tè di cacao in polvere

2 cucchiai di zucchero

la buccia grattugiata di un limone

un bicchierino di rum

3 cucchiai di pane grattugiato rosolato in 50 gr di burro

Preparazione

Sbucciare le mele, tagliarle a fettine e cuocerle con tutti gli altri ingredienti.

Disporre la farina a fontana, mettere al centro tutti gli ingredienti, lavorarli con le mani fino a ottenere un impasto liscio. Lasciar riposare per un’ora.

Con il mattarello spianare la pasta sottile, stendervi il ripieno, arrotolare la pasta su se stessa.

Disporre i rotoli di strudel su una piastra da forno precedentemente unta di burro e spolverizzata di farina. Cuocere, in forno caldo, per 40 minuti a calore moderato.