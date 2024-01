Come preparare le patate dolci al cartoccio

L e patate dolci al cartoccio sono un piatto tipico americano. Perfette per essere portate in tavola come contorno ricco durante una cena con amici, sono facili e veloci da preparare. Ecco la ricetta.

Ingredienti

6 patate americane

6 fogli di carta stagnola

sale e pepe q.b.

Preparazione

Lavare accuratamente le patate e asciugarle con un panno.

Incartare ogni patata, come una caramella, in un foglio di carta stagnola.

Metterne nel forno caldo e cuocerle per 50 minuti a 200° C.

Una volta cotte, aprire il cartoccio e tagliare le patate a metà, senza arrivare in fondo.

Salare e pepare a piacere la parte interna.

Servire le patate dolci al cartoccio.