Come preparare le patate al sale profumato

L e patate al forno al sale profumato sono un contorno facilissimo da preparare e perfetto per ogni occasione.

Saporite e aromatizzate, le patate al sale profumato sono perfette per esempio per accompagnare un secondo a base di carne. Ecco di seguito la ricetta per cucinarle.

Ingredienti

1 kg di patate

100 gr di burro

4 cucchia d’olio d’oliva

10 foglie di erba salvia

alcuni aghi di rosmarino

1 spicchio d’aglio

1 ciuffo di prezzemolo

sale e pepe q.b.

Preparazione

Pelare le patate, tagliarle a dadi o a spicchi, quindi lavarle. Rosolarle con olio e burro e metterle a cuocere al forno. Tritare molto bene salvia, rosmarino, aglio, prezzemolo e unire questi aromi al sale e al pepe. Condire le patate con il sale profumato.