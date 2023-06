Come cucinare il pollo alla birra

Il pollo, si sa, è uno degli alimenti più versatili. Potete prepararlo in modo semplicissimo, cotto alla piastra e servito con un po' d'olio, o abbinarlo a tantissimi altri ingredienti per ottenere ogni volta un sapore diverso. Una ricetta classica per cucinarlo è il pollo alla birra: un secondo gustoso e profumato.

Ingredienti

1 pollo (circa 1500 gr)

2 cipolle grosse

3 cucchiai d'olio d'oliva

80 gr di burro

⅓ di birra bionda

1 bicchiere di panna

sale e pepe q.b.

3 cucchiai di farina

Preparazione

Pulite e lavate il pollo. Affettate le cipolle e soffriggetele con olio e burro. Cospargete il pollo di farina, aggiungetelo al soffritto e rosolate per 10 minuti da tutte le parti. Condite con sale e pepe, bagnate il pollo con la birra e cuocete a calore medio con la casseruola coperta per un'ora e un quarto. Se necessario, bagnate ancora con qualche cucchiaio d'acqua. A fine cottura, passate le cipolle, legate con la panna e controllate il sale. Servite il pollo alla birra in una pirofila con puré di patate o con riso bollito.