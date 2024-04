Come preparare il couscous con le verdure

I l couscous con le verdure è un piatto squisito che si presta a essere personalizzato con gli ingredienti che preferisci. Ecco tre esempi di ricette che puoi preparare senza difficoltà.

Con zucchine e pomodori

Versa il couscous e l’olio d’oliva in una pentola. Versa due tazze di acqua bollente e mescola. Copri con il coperchio e lascia riposare per cinque minuti. Sgrana il couscous con una forchetta. Aggiungi le verdure cotte e tagliate a tocchetti (come zucchine e pomodoro) e il basilico fresco. Mescola ancora e condisci con sale e pepe a piacere prima di servire.

Con sette verdure

Questa ricetta del couscous cucinato con sette verdure è tipica del Marocco. Stufa agnello, manzo o pollo (scegli tu cosa preferisci) con verdure assortite (come cipolle, carote, zucca, zucchine, rapa, cavolo e ceci) in un brodo saporito, condito con zenzero, pepe e curcuma. Servi lo stufato su un letto di couscous leggero e soffice.

Con peperoni e carote

Scalda l’olio in una padella e soffriggi cipolle, peperoni e carote per circa 5 minuti. Aggiungi peperoncino tritato, piselli, uvetta, cannella, sale, pepe nero e curcuma. Aggiungi anche il brodo e porta a ebollizione. Infine unisci il couscous e mescola. Copri immediatamente, spegni il fuoco e lascia riposare per 5 minuti prima di servire.