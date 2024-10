Leggi anche Cous cous con avocado

Come preparare il cous cous precotto

Prendi due tazze uguali, una riempila di cous cous (dovrebbe corrispondere a quattro porzioni) e l’altra con lo stesso livello di acqua. Versa il cous cous in una ciotola e l’acqua in un pentolino, aggiungi il sale e porta a bollore. Poi versa l’acqua calda salata nella ciotola dove c’è il cous cous e copri con un piatto. Aspetta cinque minuti e poi togli il piatto: il cous cous avrà assorbito l’acqua. Quindi con una forchetta per qualche minuto sgrana il cous cous. Fatto questo, condisci il cous cous come preferisci.

Con pesto, feta, olive e pomodorini rossi

Taglia i pomodorini rossi a pezzettini piccoli e la feta a cubetti. Aggiungili insieme al pesto e alle olive taggiasche al cous cous. Mescola bene gli ingredienti, poi lascia riposare per circa 30 minuti per far amalgamare bene i sapori. Servi il tuo cous cous, magari decorato con qualche foglia di basilico fresco per aggiungere un po’ di profumo. Puoi gustare questo piatto caldo o freddo.

Con zucchine, melanzane, carote e peperoni

Lava le zucchine, le melanzane, le carote e i peperoni (puoi usare quelle che preferisci). Priva le carote della buccia e i peperoni del picciolo, dei semi e delle parti bianche. Poi taglia tutte le verdure a pezzetti e ponile in padella con un po’ di olio e falle cuocere a fuoco medio per una decina di minuti (o ciò che serve). Condiscili con un po’ di sale e di pepe o, se preferisci, con delle spezie (curry per esempio). Quando le verdure sono cotte e “croccantine”, spegni il fuoco e uniscile al cous cous e mescola per far amalgamare bene gli ingredienti. Se necessario aggiungi un altro filo di olio e decora con foglie di basilico. Questo piatto può essere mangiato caldo o a temperatura ambiente, dopo averlo fatto riposare una trentina di minuti.

Con pomodorini gialli e tonno

Lava i pomodorini gialli e tagliali a pezzettini. Sgocciola il tonno dal suo olio e spezzettalo. Unisci i pomodorini e il tonno al cous cous e condisci con sale, pepe e olio. Mescola così da far amalgamare bene gli ingredienti. Anche in questo caso puoi aspettare una mezzoretta per far insaporire bene il cous cous. Poi servi decorando con foglie di basilico fresco. Questo piatto può essere mangiato a temperatura ambiente o freddo.