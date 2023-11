Come preparare i funghi chiodini al prezzemolo

L a ricetta dei chiodini al prezzemolo esalta al meglio il sapore e il profumo di questi prelibatissimi funghi. Perfetta come contorno o per arricchire i primi, ecco come prepararla.

Ingredienti

500 gr di funghi chiodini

1⁄4 di cipolla

1 spicchio d’aglio

6 cucchiai d’olio d’oliva

1 bicchiere di vino bianco secco

abbondante prezzemolo tritato

sale e pepe q.b.

Preparazione

Pulire i funghi dalla terra e lavarli. Tagliarli a fettine.

Tritare aglio e cipolla e rosolarli con l’olio.

Aggiungere i funghi e cuocere a calore vivo per 8 minuti, condire con sale e pepe.

Quando i funghi hanno consumato la loro acqua, bagnare con il vino bianco.

Far ridurre il sugo e spolverizzare con abbondante prezzemolo tritato.