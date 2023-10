Come preparare i funghi porcini fritti

I funghi porcini sono buonissimi in generale, ma fritti sono una vera delizia per il palato. Croccanti fuori e teneri dentro, sono perfetti per ogni occasione. Preparare la ricetta è davvero semplice.

Ingredienti

funghi porcini (utilizzare solo le teste)

farina bianca

uovo sbattuto

pane grattugiato

parmigiano grattugiato

olio q.b.

burro q.b.

sale q.b.

spicchi di limone

Preparazione

Lavare le teste dei funghi e togliere eventualmente le parti molli. Passarle nella farina e nell’uovo sbattuto condito con sale.

Passare le teste di fungo nel pane grattugiato unito al parmigiano, fare un po’ di pressione perché rimanga aderente.

In una padella antiaderente fondere il burro e riscaldare l’olio. Cuocere poco per volta i funghi avendo cura di dorarli sui due lati.

Consumarli con qualche goccia di limone.