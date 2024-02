Come preparare i burger di cavolo nero

I l burger di cavolo nero è una deliziosa alternativa ai classici hamburger a base di carne o alle versioni vegetariane. Il cavolo nero, con il suo sapore deciso, si presta perfettamente per questa ricetta. Ecco come prepararlo.

Ingredienti (per 4 burger)

Cavolo nero: 200 gr

Pane per tramezzini: 185 gr

Uova: 1

Grana Padano (da grattugiare): 100 gr

Acqua: 80 gr

Prezzemolo: q.b.

Olio extravergine d’oliva: q.b.

Sale fino: q.b.

Pepe nero: q.b.

Preparazione

Tagliate il cavolo nero, ben lavato, a pezzi e trituratelo grossolanamente.

Scaldate un filo d’olio in un tegame, unite il cavolo nero e cuocetelo, mescolando di tanto in tanto, fino a che non risulterà appassito e morbido (circa 10 minuti).

Spezzate il pane con le mani e disponetelo in una ciotola. Unite l’acqua e iniziate ad impastare con le mani fino a ottenere un composto omogeneo.

Tritate il prezzemolo e tenetelo da parte.

Versate nella ciotola anche il cavolo nero intiepidito e il grana padano. Aggiungete il prezzemolo tritato, l’uovo, il sale e il pepe. Impastate il tutto con le mani fino a ottenere un composto omogeneo.

Prelevate circa 130 grammi di impasto e trasferitelo all’interno di un coppapasta da 8 cm, posto su un vassoio foderato con carta forno. Pressate leggermente con le mani per conferirgli la classica forma da burger. Ripetete questa operazione fino a ricavare 4 burger.

Scaldate poco olio in una padella, poi adagiate un quadrato di carta forno e posizionate sopra il burger. Cuocete per circa 4 minuti, poi giratelo e proseguite la cottura per altri 4 minuti circa.

Servite i vostri burger con le vostre salse preferite, una fettina di pomodoro e un po’ di formaggio.