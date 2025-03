Perfetto come accompagnamento a piatti principali o come antipasto, questo piatto offre una combinazione di dolcezza e piccantezza grazie al condimento al paprika. Che si scelga il paprika dolce per un sapore delicato o quello affumicato per un gusto più intenso, il piatto si adatta perfettamente a una cucina sana e colorata. Inoltre, il cavolfiore, diventa irresistibile una volta arrostito al forno e leggermente caramellato. Facile da preparare e adatto a diete vegetariane, è una ricetta ideale per variare i menù quotidiani o impressionare gli ospiti.

Oltre al gusto, il cavolfiore è un vero alleato per la salute, ricco di vitamine C e K, oltre che di fibre. Si integra perfettamente in piatti equilibrati e a basso contenuto calorico. Questa ricetta mette in evidenza anche un approccio culinario accessibile, utilizzando ingredienti comuni e facilmente reperibili nelle nostre cucine.

Ingredienti

1 cavolfiore intero

2-3 cucchiai di olio d’oliva

1 cucchiaio di paprika dolce o affumicata (in base alle preferenze)

1 cucchiaino di aglio in polvere

Sale e pepe q.b.

prezzemolo fresco tritato per guarnire (opzionale)

Cavolfiore alla paprika: preparazione

Preriscalda il forno a 200°C.

Lava il cavolfiore e dividilo in cimette di dimensioni medie.

In una ciotola grande, mescola l’olio d’oliva, la paprika, l’aglio in polvere, il sale e il pepe.

Aggiungi le cimette di cavolfiore nella ciotola e mescola bene per ricoprirle uniformemente con il condimento.

Disponi le cimette su una teglia ricoperta di carta da forno, in un unico strato.

Cuoci nel forno per 25-30 minuti, girando a metà cottura, fino a quando saranno dorate e morbide.

Servi caldo, guarnito con prezzemolo fresco se lo desideri. Questo piatto può essere gustato da solo o come contorno.

