Cremoso di patate alla soia con mix di broccoli e cavolfiore

U n comfort food creativo e appetitoso, creato per voi da Francesca Gambacorta di @frafoodlove con Crea Tu di Orogel

Ingredienti per 4 persone

2 confezioni di Crea Tu Orogel mix broccoli e cavolfiore

600g di patate a pasta gialla

50g di salsa di soia

rosmarino e salvia freschi

olio

sale

pepe

Procedimento

Pelare le patate, tagliarle a cuberri e cuocere in una padella con le erbette aromatiche e olio. Aggiustare di sale con la salsa di soia. Quando saranno perfettamente cotte, frullare con un mix ad immersione fino a che non saranno cremose. In un’altra padella cuocere per 7 minuti il mix di broccoli Crea Tu di Orogel, aggiustare di sale e pepe. Impiattare mettendo alla base di un piatto fondo il cremoso di patate e posizionando il mix di broccoli e cavolfiore di Crea Tu Orogel.

Ricetta step by step

Sfoglia la gallery per scoprire le foto della ricetta step by step.

1 di 6 2 di 6 3 di 6 4 di 6 5 di 6 6 di 6