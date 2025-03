Conosciute localmente come “braciole messinesi”, questi involtini di carne ripieni sono un piatto immancabile, spesso preparato per riunioni familiari o occasioni festive. L’abbinamento di carne tenera, un delizioso ripieno di pangrattato e aromi crea un’esperienza culinaria irresistibile, semplice ma ricca di sapore. La ricetta riflette l’essenza della cucina siciliana, che utilizza ingredienti freschi e locali, trovando un equilibrio perfetto tra consistenze e sapori.

Ingredienti

8 fette sottili di carne di manzo o vitello (circa 120 gr ciascuna)

150 gr di pangrattato

100 gr di pecorino o parmigiano grattugiato

2 spicchi d’aglio tritati

2 cucchiai di prezzemolo tritato finemente

Olio d’oliva

Sale e pepe a piacere

Spiedini di legno o spago da cucina

Braciole messinesi: preparazione

Prepara il ripieno: in una ciotola, mescola il pangrattato, il formaggio grattugiato, l’aglio tritato, il prezzemolo, un pizzico di sale e una spolverata di pepe. Aggiungi un filo d’olio d’oliva e mescola fino a ottenere un composto leggermente umido.

Stendi le fette di carne su una superficie piana e condisci leggermente con sale e pepe. Metti una piccola quantità del ripieno al centro di ogni fetta.

Arrotola le fette di carne intorno al ripieno per formare un involtino compatto. Fissa ogni involtino con uno spiedino o legalo con dello spago da cucina.

Scalda un filo d’olio in una padella grande a fuoco medio. Cuoci gli involtini, girandoli di tanto in tanto, finché non saranno dorati su tutti i lati.

Per un risultato più tenero, puoi completare la cottura in forno preriscaldato a 180°C per circa 10 minuti.

Servi calde, accompagnate da un’insalata fresca o verdure arrostite.

