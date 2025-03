Nata dalla tradizione dei pescatori che cucinavano il pesce invenduto o di minor valore, questa ricetta è diventata un piatto emblematico apprezzato in tutto il mondo. Un mix raffinato di pesci, crostacei, spezie ed erbe mediterranee, la bouillabaisse offre sapori ricchi e unici, perfetti per un pasto conviviale. Preparare una autentica bouillabaisse richiede tempo e ingredienti di qualità, ma il risultato vale pienamente lo sforzo. Ecco come realizzare questa zuppa tipica direttamente a casa tua.

Ingredienti (per 6 persone)

1,5 kg di pesci misti (scorfano, gallinella, grongo, san pietro, ecc.)

500 g di crostacei (granchi, scampi o gamberi)

1,5 kg di cozze (facoltativo)

3 pomodori ben maturi

2 cipolle

3 spicchi d’aglio

1 porro

1 costa di sedano

1 bouquet aromatico (timo, alloro, prezzemolo)

1 pizzico di zafferano

Olio d’oliva

1 fetta di pane casereccio a persona

Rouille (salsa speziata)

Sale, pepe

Bouillabaisse: preparazione

Sbuccia e trita le cipolle, l’aglio, il porro e il sedano. Taglia i pomodori a pezzi. Fai rosolare il tutto in una grande pentola con un filo d’olio d’oliva fino a leggera doratura.

Metti i pesci e i crostacei nella pentola. Coprili con acqua calda (circa 2 litri) e aggiungi il bouquet aromatico, lo zafferano, il sale e il pepe. Porta a ebollizione, poi lascia sobbollire a fuoco lento per 30 minuti.

Nel frattempo, cuoci le cozze in una pentola a parte fino a che non si aprono. Metti da parte.

Rimuovi i pesci e i crostacei dalla zuppa. Filtra il brodo per eliminare le lische e i residui. Servi il brodo caldo insieme ai pesci e ai crostacei, accompagnato da pane tostato e salsa rouille.

