Perfetti da abbinare a hamburger, barbecue o da gustare da soli, gli anelli di cipolla rappresentano un contorno semplice ma saporito. Facili da preparare a casa, sono adatti a qualsiasi occasione. Dalle feste in giardino alle serate con amici, gli anelli di cipolla portano sempre un tocco di golosità. Sia che siano rivestiti con pastella speziata o pangrattato, rappresentano un modo delizioso per arricchire la tua tavola. Ecco come preparare degli anelli di cipolla fritti a regola d’arte.

Ingredienti

Per circa 4 porzioni:

2 cipolle grandi, gialle o dolci

1 tazza di farina 00

1 cucchiaino di lievito in polvere

1 cucchiaino di paprika (opzionale)

1 uovo

1 tazza di latte

1 tazza di pangrattato (per una croccantezza extra)

olio vegetale per friggere

sale q.b.

Anelli di cipolla fritti: preparazione

Sbuccia le cipolle e tagliale in anelli spessi circa 6 millimetri. Separa delicatamente ogni anello, scartando quelli più piccoli interni. Asciugali con un tovagliolo di carta per assicurarti che la pastella aderisca bene. In una ciotola, mescola la farina, il lievito in polvere e la paprika (se desiderata). In un’altra ciotola, sbatti insieme l’uovo e il latte. Aggiungi gradualmente il composto liquido agli ingredienti secchi fino a ottenere una pastella liscia. Nel frattempo, spargi il pangrattato su un piatto per la panatura. Riscalda l’olio vegetale in una padella profonda o una friggitrice a 190°C. Immergi ogni anello di cipolla nella pastella, assicurandoti che sia completamente ricoperto, quindi passalo nel pangrattato per una croccantezza extra. Friggi gli anelli in piccoli gruppi per circa 2-3 minuti, o fino a quando non saranno dorati. Rimuovili con una schiumarola e posizionali su carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso. Cospargi di sale e servi caldi con la tua salsa preferita.

