Pack rosa, proprio come la storica maglia della gara in sella più amata d’Italia. Quattro nuove ricette, gustose e sorprendenti, come vuole da sempre lo stile del Pastificio Rana. Così la prossima edizione 2025, la numero 108, del Giro d’Italia diventa un tour gastronomico oltre che celebrazione del ciclismo ai massimi livelli.

Per il quinto anno consecutivo, infatti, il Pastificio Rana si conferma Pasta Ufficiale del Giro d’Italia 2025 e per il secondo anno di fila, anche sponsor ufficiale del “Giro d’Italia-women”. Un incontro di eccellenza e tradizione, che celebra la passione per lo sport e il gusto autentico della pasta fresca.

Per omaggiare la competizione e sublimare il palato di sportivi e appassionati, Rana lancia le nuove ricette di ravioli freschi in Edizione Limitata ispirate alle tradizioni culinarie di Campania, Liguria, Lazio e Lombardia.

I ravioli con ripieno di Gamberi, Mozzarella e Scorza di Limone di Sorrento IGP, ricetta tra le più amate dell’ultima edizione, sono un viaggio sensoriale nel cuore della Campania. La dolcezza dei gamberi si fonde con la cremosità della mozzarella, creando un ripieno avvolgente e raffinato. Il tutto, poi, è esaltato dalla freschezza della scorza di limone di Sorrento IGP, che aggiunge una nota profumata.

Dalla Liguria, i ravioli con ripieno di Pesto alla Genovese uniscono il profumo intenso del basilico alla cremosità del formaggio e la nota dei pinoli. Un’esplosione di gusto che celebra la semplicità e l’autenticità della tradizione, regalando un’esperienza armoniosa e irresistibile ad ogni boccone.

I ravioli con ripieno di Carciofi, Guanciale e Pecorino Romano DOP celebrano il Lazio e raccontano la regione attraverso il sapore deciso del guanciale che incontra la delicatezza dei carciofi. La nota sapida del Pecorino Romano DOP bilancia la sinfonia di sapori.

Ultima solo della lista, la ricetta dei ravioli con ripieno di Bresaola della Valtellina IGP e Stracchino riporta al nord Italia, in Lombardia, protagonista con una ricetta raffinata: la delicatezza della Bresaola della Valtellina IGP si fonde con la cremosità dello stracchino, dando vita a un ripieno sorprendente. Un’esperienza di gusto tutta nuova per rendere la tavola ancora più golosa.

Il Pastificio Rana continua così il suo innovativo tour gastronomico attraverso le eccellenze italiane, trasformando ogni raviolo in un piccolo capolavoro culinario. Queste ricette, avvolte in morbidi e sottili veli di pasta fresca, sono pensate per sorprendere e deliziare il palato. La linea “Giovanni Rana Giro d’Italia” è disponibile in confezioni da 250g e sarà in vendita fino a ottobre nei supermercati e sullo shop.