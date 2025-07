Il sorbetto è una vera istituzione, gustato a fine pasto o durante una passeggiata d’estate. A differenza del gelato, non contiene né panna né latte, il che lo rende più leggero e perfetto per esaltare la purezza del frutto. Si distingue per una consistenza vellutata e ariosa, talvolta ottenuta con l’aggiunta di albume montato o meringa italiana. Questo dessert è semplice ma raffinato: bastano fragole mature, uno sciroppo di zucchero, qualche goccia di limone… e un pizzico di pazienza. Si può preparare con o senza gelatiera, quindi è accessibile a tutti. Anche senza attrezzature professionali si può ottenere un risultato cremoso mescolando regolarmente durante il congelamento. Il sorbetto alla fragola è anche perfetto per chi è intollerante al lattosio o segue una dieta vegana.

Ingredienti (per 4–6 sorbetti)

500–600 gr di fragole mature

160 ml d’acqua

70–160 gr di zucchero (in base all’acidità delle fragole)

Succo di 1 limone

(Facoltativo) 1 albume per una consistenza più leggera

Preparazione

Scalda l’acqua con lo zucchero in un pentolino a fuoco basso fino a completo scioglimento. Porta a ebollizione, poi lascia raffreddare completamente. Lava le fragole, elimina il picciolo e asciugale. Frullale insieme al succo di limone fino a ottenere una purea liscia. Se vuoi un risultato setoso, passala attraverso un colino per togliere i semini. Unisci lo sciroppo freddo alla purea di fragole. Se desideri una consistenza più ariosa, aggiungi un albume montato leggermente. Se hai la gelatiera, versa il composto e segui le istruzioni del tuo apparecchio. Se non hai la gelatiera, metti il composto in un contenitore adatto al congelatore e mescola ogni 30 minuti per 3–4 ore per evitare cristalli di ghiaccio. Tira fuori il sorbetto 10–15 minuti prima di servirlo per ammorbidirlo. Servi ogni porzione di sorbetto in un flute pulito e trasparente. Se lo desideri, guarnisci con una fogliolina di menta o una fragola sistemata sul bordo del bicchiere.

