Roll di zucchine: il piatto perfetto per l’estate

I l roll di zucchine è un piatto facile e veloce da preparare, ideale per le sere d'estate quando non si ha tanta voglia di perdere molto tempo ai fornelli. Potete farcirlo come volete, noi vi proponiamo una versione semplicissima ma gustosa con prosciutto e formaggio.

Ingredienti

350 gr di zucchine

100 gr farina

Prosciutto cotto q.b.

Formaggio a tua scelta q.b.

Preparazione

Per prima cosa, grattugia le zucchine, condiscile con un pizzico di sale e lasciale da parte in una ciotola per un po’.

Aggiungi la farina alle zucchine e amalgama il tutto. Prendi una teglia, rivestile con un foglio di carta da forno e ungila leggermente.

Versa l’impasto nella teglia, coprilo con un altro foglio di carta da forno unto e facendo pressione con le mani distribuiscilo per bene nella teglia. Rimuovi il foglio di carta da forno sopra l’impasto.

Fai cuocere l’impasto in forno statico a 220° per circa quindici minuti, controllando comunque la cottura.

Fai raffreddare il roll e poi farciscilo con fette di prosciutto cotto e formaggio. Arrotola il tutto, taglialo a fette e servi.