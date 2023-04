S e hai voglia di un dolce vegano, prova questa torta di cioccolato senza uova e latte, perfetta per la tua colazione o la tua pausa merenda

Questa torta vegana al cioccolato, grazie al suo intenso sapore, è un dolce irresistibile, perfetto tanto per chi ha scelto un tipo di alimentazione priva di derivati animali, quanto per chi è semplicemente un goloso di dolci al cioccolato.....in più, è una torta al cioccolato, leggera, perfetta per chi sta attento alla linea senza rinunciare a un piccolo ma sublime peccato di gola!

Infatti, questa torta al cioccolato vegana ha un gusto "cioccolatoso" intenso e consistenza particolare ma, nell'insieme, è un dolce davvero irresistibile! Perfetto per la colazione e la merenda ma, se preferisci, puoi servilo come dessert di fine pasto: buonissima accompagnata con del gelato di soia o della crema al caffè; oppure, da provare con della panna montata e della frutta fresca!

Volendo, può essere interessante apportare ogni tanto una lieve variazione a questa ricetta, per provarla a gustarla con un gusto ogni volta diverso. Per esempio, sostituendo il quantitativo d'acqua con il latte di mandorle oppure, aggiungendo un cucchiaino di cannella o di scorza di un’arancia, oppure, aggiungendo un pizzico di peperoncino in polvere.

Gli ingredienti

180 gr di farina 00

80 gr di cacao amaro

1 bustina di lievito per dolci

180 gr di zucchero di canna

100 gr di cioccolato fondente

250 ml di acqua

poco olio per ungere la tortiera

Preparazione della torta vegana al cioccolato