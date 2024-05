Ratatouille di verdure in padella: la ricetta facile

L a ratatouille è uno stufato di verdure classico della Provenza, in Francia, ed è perfetto per esaltare i sapori vibranti dei prodotti mediterranei. Ecco una semplice e deliziosa ricetta che puoi preparare in padella.

Ingredienti

1 melanzana grande

2 zucchine medie

2 pomodori grandi

1 peperone rosso

1 peperone giallo

1 peperone verde

1 cipolla rossa

3 spicchi d’aglio, tritati

Olio extravergine di oliva q.b.

Sale e pepe q.b.

Prezzemolo fresco q.b.

Preparazione

Lava e asciuga tutte le verdure. Tagliale a fette sottili. Metti le fette in una ciotola e condiscile con olio extravergine di oliva, sale, pepe e prezzemolo tritato. Mescola bene.

Versa un po’ di olio extravergine di oliva in una padella e disponi le fette di verdura a cerchio. Aggiungi una tazza di acqua, copri la padella e cuoci a fuoco medio per circa 20 minuti.

Servi la tua ratatouille ancora calda!