Come preparare le uova sode in salsa verde

L e uova sode in salsa verde sono un piatto delizioso e tradizionale. La salsa verde è un condimento fresco e aromatico che si abbina perfettamente alle uova sode. Ecco come preparare questa ricetta.

Ingredienti

3 filetti di acciughe sott’olio

2 spicchi di aglio

120 gr di prezzemolo

1 cucchiaio di capperi sotto sale

2 tuorli sodi

50 gr di aceto di vino bianco

80 gr di pane raffermo (solo la mollica)

150 gr di olio extravergine d’oliva

Pepe nero qb.

Sale q.b.

Preparazione

Inizia cuocendo le uova sode. Metti a scaldare l’acqua in un tegame e, non appena l’acqua raggiunge l’ebollizione, immergi le uova. Cuoci per circa 8-9 minuti, quindi lasciale raffreddare e sbucciale.

Ora prepara la salsa verde. Prendi solo la mollica del pane e tagliala a pezzi. Poi versala in un recipiente con l’aceto di vino e lascia in ammollo per circa dieci minuti.

Pela, dividi a metà ed elimina l’anima dall’aglio. Dissala i capperi sciacquandoli più volte sotto l’acqua.

Trita l’aglio, le acciughe e i capperi fino a ottenere un composto perfettamente amalgamato. Aggiungi i tuorli, che avrai precedentemente setacciato in un recipiente, e la mollica strizzata con le mani.

Lava il prezzemolo e asciugalo, poi tritalo finemente. Aggiungilo al recipiente con un pizzico di sale e di pepe e con l’olio. Mescola il tutto con cura.

Poni le uova sode tagliate a metà in un piatto da portata e versa sopra la salsa verde calda.

Riponi in frigo per un’ora circa e poi servi.