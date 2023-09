Polpette di bulgur ai piselli

Queste polpette di bulgur sono un’idea appetitosa in grado di allietare il momento dell'aperitivo: semplici, veloci ed irresistibili

Le polpette di bulgur sono un concentrato di allegria e gusto: un impasto leggero e genuino al gusto di piselli freschi e menta, per dare forma ad un antipasto amato da piccoli e grandi.

Ingredienti

200 g di pisellini

300 g di bulgur

1 uovo

1 scalogno

Olio extravergine d’oliva

Menta fresca

Formaggio grattugiato

Pangrattato

Curcuma

Sale

Pepe

Procedimento

Questa ricetta si realizza con molta semplicità: la prima cosa da fare è cuocere i pisellini. Puoi utilizzare quelli freschi o quelli congelati, in base alla stagione e alle tue possibilità. Per prima cosa pulisci lo scalogno, taglialo molto finemente aiutandoti, magari, con una mezzaluna. Fallo imbiondire in una padella con un filo d’olio extravergine d’oliva, poi aggiungi i piselli privati del baccello. Aggiusta di sale e pepe, copri con un coperchio. Se necessario aggiungi un po’ di acqua tiepida e continua la cottura fino a che i piselli saranno cotti.

Prosegui con la preparazione delle polpette di bulgur cuocendo il cereale secondo le indicazioni presenti sulla scatola. Una volta cotto, riponilo in una ciotola con i piselli: aggiungi 1 uovo, 5 cucchiai circa di parmigiano grattugiato, qualche cucchiaio di pangrattato e la menta sminuzzata. Regolati autonomamente, per ottenere un impasto omogeneo e sodo. Insaporisci aggiungendo la curcuma o un’altra spezia che ti piace. Dai forma alle polpette, ripassale nel pangrattato e adagiale in una teglia rivestita con della carta da forno. Irrora con dell’olio d’oliva e cuoci in forno per 20 minuti circa a 180 gradi, fino a che assumeranno un colore dorato e intenso.Le polpette di bulgur sono pronte per deliziare da tavola.

Buon appetito!