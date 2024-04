Pesto di rucola e mandorle: la ricetta

I l pesto di rucola e mandorle è condimento delizioso, perfetto sia per condire la pasta sia per essere spalmato sulle tartine. Ecco la ricetta per prepararlo.

Ingredienti

1/4 di tazza di mandorle

170 gr. di rucola

1/4 di tazza di olio extra vergine di oliva

Pecorino grattugiato q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Preparazione

Per prima cosa tosta leggermente le mandorle in una padella antiaderente, poi lasciale raffreddare. Poi versale in un robot da cucina per tritarle finemente (circa 15 secondi).

Dopo averla lavata e asciugata, aggiungi la rucola insieme all’olio d’oliva, al pecorino e al sale. Frulla fino a ottenere una consistenza omogenea (circa 30 secondi).

Spolvera con il pepe a seconda delle tue preferenze e poi copri il pesto con un filo di olio e fallo riposare in frigorifero per un po’ di ore.

Servi il pesto di rucola e mandorle.