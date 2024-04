Come cucinare la pasta con pesto di pistacchi, pancetta e stracchino

L a pasta con il pesto di pistacchi è una prelibatezza tipica della Sicilia. Qui ti presentiamo una ricetta facile e veloce da preparare, che prevede l'utilizzo dello stracchino e della pancetta per rendere ancora più goloso e saporito questo primo piatto. Per un pranzo o per una cena, siamo sicuri che farai bella figura con i tuoi ospiti.

Ingredienti

400 gr di pasta

pistacchi sgusciati q.b.

150 gr di stracchino

100 gr di pancetta a straccetti

100 gr di grana grattugiato

150 ml di olio d’oliva

1 spicchio d’aglio (facoltativo)

granella di pistacchio (facoltativa)

sale q.b.

pepe q.b.

Preparazione

Versa in un mixer i pistacchi sgusciati, lo stracchino, il grana, l’aglio, l’olio, il sale e il pepe e frulla fino a ottenere una crema densa.

Taglia la pancetta a straccetti e cuocili in una padella con un po’ d’olio finché non diventano croccanti.

Metti su l’acqua e quando bolle, dopo averla salata, versaci dentro la pasta. Falla cuocere come da indicazione sulla confezione.

Scola la pasta e trasferiscila nella padella con gli straccetti di pancetta. Versa la crema di pistacchio e manteca il tutto con lo stracchino.

Impiatta la pasta e decora il piatto con pistacchi sgusciati e straccetti di pancetta croccante, precedentemente messi da parte, e/o con granella di pistacchi. Servi.