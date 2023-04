Il pesto di ortiche è perfetto come condimento per la pasta e va a sostituire il pesto classico fatto con il basilico

La stagione delle ortiche è finalmente arrivata! In pochi lo sanno, ma questo vegetale può essere utilizzato in cucina in vari modi. Questo pesto di ortiche è un condimento saporito e originale per condire una pasta, ma anche da spalmare sui crostini di pane.

Il pesto di ortiche è una soluzione alternativa al pesto di basilico e di rucola. L’ortica può essere utilizzata per condire primi piatti, pesce, zuppe oppure come base per dei crostini. L’ortica è una pianta che nasconde proprietà benefiche davvero uniche perché è ricca di ferro, calcio e potassio. È spesso utilizzate nelle tisane oppure nei decotti.

Ingredienti

200 g di ortiche

180 g di Parmigiano grattugiato

1 o 2 spicchi di aglio

3 cucchiai di pinoli tostati

Il succo di mezzo limone

250 ml di olio extravergine di oliva

Sale

Il procedimento

Fare il pesto di ortiche è molto semplice e i passaggi sono pressoché uguali a quelli necessari per fare il pesto tradizionale.

Per prima cosa infila dei guanti per non pungerti con l’ortica. Lavala sotto l’acqua e tamponala con un panno per asciugarla. Sbollentala per pochi minuti in acqua salata così da eliminare l’effetto urticante. Il passo successivo consiste nel frullare assieme tutti gli ingredienti. Metti all’interno del tuo frullatore le ortiche, l’olio extravergine di oliva, un pizzico di sale, l’aglio (1 o 2 spicchi, dipende se vuoi ottenere un sapore più forte o più delicato), il formaggio grattugiato e il succo di limone. Per comodità puoi utilizzare il frullatore, ma se hai la possibilità, puoi fare il pesto di ortiche con il mortaio. Aggiungi anche i pinoli, che avrai tostato precedentemente. Se vuoi, puoi provare a sostituirli con le mandorle.

Il risultato dopo aver frullato dovrebbe essere quello di una crema non pastosa ma piuttosto liquida. Puoi variare la quantità dell’olio se ti rendi conto che il composto non è abbastanza fluido.

Come conservare il pesto di ortiche

Il pesto di ortiche può essere consumato il giorno stesso della preparazione o nei giorni immediatamente seguenti (una settimana nel frigorifero): è necessario metterlo in un barattolo di vetro e coprire il composto con un po’ di olio. Puoi anche decidere di conservarlo in freezer e scongelarlo quando ne avrai bisogno.