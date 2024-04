Pasta fredda con zucchine e pomodorini: la ricetta gustosa

V uoi preparare un primo piatto fresco, light e di facile realizzazione? La pasta alle zucchine e pomodorini è quello che fa per te. Perfetta per essere consumata fredda durante la pausa pranzo in ufficio. Ecco la ricetta.

Ingredienti (per 4 persone):

350 gr di pasta corta a tua scelta

300 gr di zucchine

300 gr di pomodorini

200 gr di feta (facoltativo)

Basilico q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Olio extravergine d’oliva q.b.

Preparazione

Lava le zucchine e i pomodori sotto l’acqua corrente, poi lasciali a scolare.

Scalda una pentola sul fuoco. Non appena bolle, metti il sale e versa la pasta. Cuoci seguendo le istruzioni sulla confezione.

Mentre la pasta cuoce, soffriggi in una padella con olio d’oliva le zucchine tagliate a dadini e i pomodori tagliati a metà fino a renderli teneri.

Scola la pasta e versala in una ciotola. Condiscila con l’olio extravergine e mescolala. Lasciala raffreddare.

Unisci le zucchine, i pomodori saltati, le foglie di basilico fresco, i pezzettini di feta, il sale, il pepe e un filo d’olio di oliva e mescola.

Copri la ciotola con la pellicola e conservala in frigorifero. Prima di servire la pasta fredda aggiungi un altro filo di olio.

Servi calda o fredda.