Come cucinare la pasta con crema di pomodorini e burrata

V olete fare bella figura a cena portando in tavola un primo piatto delizioso ma facile e veloce da preparare? La pasta con crema di pomodorini e burrata è perfetta per raggiungere questo scopo. Non dimenticate il tocco finale: il parmigiano aromatizzato al basilico. Ecco la ricetta.

Ingredienti (per 4 persone)

400 gr di pasta (mezze maniche, paccheri o il tipo che preferite)

200 gr di burrata

250 gr di pomodorini (ciliegini o datterini)

6 foglie di basilico

50 gr di parmigiano grattugiato

sale q.b.

zucchero q.b.

olio q.b.

Preparazione

Frulla il basilico con il parmigiano in un mixer e tieni il composto da parte.

Lava i pomodorini, tagliali a metà e poi mettili su un tagliere con la la parte piatta tagliata verso l’alto. Condiscili con sale e zucchero.

Nel frattempo, metti la pentola con l’acqua sul fuoco a scaldare.

In una padella, versa un po’ di olio così da bagnare il fondo. Poi disponi all’interno i pomodorini con la parte tagliata verso la padella.

Intanto, butta la pasta nella pentola che bolle.

Lascia cuocere i pomodorini per 15 minuti a fuoco normale senza girarli e toccarli. Controlla la cottura, devono dorarsi. Non appena sono un po’ bruciacchiati, girali, falli cuocere un altro minuto e spegni il fuoco.

Trasferisci i pomodorini nel mixer insieme alla burrata, a tre cucchiai di acqua di cottura e a un filo di olio. Frulla il tutto fino a ottenere una crema omogena. Se necessario, aggiusta di sale.

Versa la crema ottenuta in una padella grande.

Scola la pasta quando manca un minuto alla sua cottura e versala nella padella mescolandola bene con il sugo.

Servi la pasta spolverizzandola con il parmigiano aromatizzato al basilico. Buon appetito!