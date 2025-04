Originario del nord Italia, il risotto si caratterizza per una cottura lenta del riso nel brodo, ottenendo una consistenza vellutata e avvolgente. L’uso del Franciacorta al posto del vino bianco tradizionale aggiunge una profondità aromatica unica, con note floreali e un’acidità delicata che bilanciano perfettamente la ricchezza del burro e del parmigiano. Ideale per occasioni speciali, questo risotto sorprende per il suo sapore sofisticato e può essere accompagnato da frutti di mare, funghi o gustato nella sua versione più semplice per apprezzare pienamente le note del Franciacorta. In questa ricetta, vi guideremo passo dopo passo nella preparazione del risotto al Franciacorta per ottenere un risultato impeccabile.

Ingredienti

Per 4 persone:

320 gr di riso Carnaroli o Arborio

1 scalogno tritato finemente

50 gr di burro

100 ml di vino Franciacorta

1 litro di brodo vegetale caldo

80 gr di parmigiano grattugiato

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva

Sale e pepe a piacere

Preparazione

Scaldare l’olio d’oliva in una casseruola e aggiungere lo scalogno tritato. Rosolare a fuoco dolce fino a quando diventa trasparente. Aggiungere il riso e tostarlo per circa 2 minuti, finché diventa leggermente lucido. Versare il Franciacorta e lasciarlo evaporare mescolando continuamente. Aggiungere gradualmente il brodo caldo, un mestolo alla volta, aspettando che il liquido venga assorbito prima di versarne altro. Continuare questa operazione per circa 18 minuti. Fuori dal fuoco, incorporare il burro e il parmigiano grattugiato, mescolando per ottenere una consistenza cremosa. Regolare di sale e pepe a piacere e servire immediatamente con un calice di Franciacorta per esaltare i sapori del risotto.

