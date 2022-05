Festa della mamma: dolci a forma di cuore

Tanti dolci fatti a cuore da preparare per celebrare la mamma nel giorno della sua Festa. Qui trovi le ricette più belle e golose per farla felice

La Festa della mamma è un momento importante per dimostrarle quanto le vogliamo bene. Come? Con una torta! O con un dolcetto, a forma di cuore ovviamente. Abbiamo raccolto nella gallery delle immagini d'ispirazione e tante idee per festeggiare al meglio.

Dolci a forma di cuore per la mamma

Basta un tocco di fantasia per rendere il dolce, oltre che goloso, anche molto bello. Procurati degli stampini e delle teglie a forma di cuore, poi leggi le nostre ricette degli impasti e scegli quella che preferisci. Non necessariamente devi preparare una torta a cuore, puoi scegliere anche dei dolcetti monoporzione, come muffin, cupcake e biscotti. Ovviamente decorati al meglio!

Clicca qui per le ricette facili e sfiziose di 12 bellissime torte a cuore ideali per festeggiare la mamma con un dolce romanticissimo.

Biscotti a forma di cuore

Anche i biscotti a cuore fatti in casa sono un'ottima idea, magari confezionati artigianalmente, con una carta simpatica, in un sacchettino in velo o in una scatolina a cui aggiungere un biglietto con dedica per la mamma. Come prepararli? Come preferisci! Clicca qui per ispirarti alle migliori ricette di biscotti di Donna Moderna.

Red Velvet Cake

Hai mai sentito parlare della Red Velvet Cake? Molto famosa e di moda negli Stati Uniti, è una torta a strati di colore rosso, guarnita con crema di vaniglia, crema al burro o crema di formaggio. Multistrato e ipercalorica, è però una tentazione per i più golosi! Prova a prepararla direttamente a casa tua, lascerai la mamma senza parole. Questa torta molto particolare, oltre che molto bella, è di moda ormai non sono in America, ma anche in alcune pasticcerie italiane.

Whoopie pie

I whoopie pie sono un altro dolcetto made in Usa divertente da portare in tavola, sono realizzati con due tortine tenute insieme da una crema al formaggio. Anche in questo caso, puoi servire il tutto a forma di cuore.

Cuoricini dolci marmorizzati

Se invece cerchi un'idea facilissima, a prova di bambini, la ricetta dei cuoricini dolci marmorizzati è quella giusta per te. Clicca sul link, ti spieghiamo passo a passo come preparare un cheesecake marmorizzato alle fragole e ricavarne tanti romantici cuori variegati con un tagliapasta. Dolcetti deliziosi che vale la pena cucinare con l'aiuto dei più piccoli!