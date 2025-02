Il taleggio, cremoso e aromatico, si sposa perfettamente con la dolcezza dei carciofi per creare un’armonia di sapori che delizierà il tuo palato. Questa ricetta, facile da preparare, è perfetta per una cena tra amici o in famiglia, e aggiunge un tocco di eleganza a qualsiasi pasto.

Ingredienti

12 fogli di lasagne

4 carciofi

200 gr di taleggio

500 gr di ricotta

100 gr di parmigiano grattugiato

500 ml di besciamella

2 spicchi d’aglio

1 cipolla

Olio d’oliva

Sale e pepe

Succo di limone

Prezzemolo fresco per decorare

Lasagne carciofi e taleggio: preparazione

Sbuccia e pulisci i carciofi. Tagliali a quarti e cuocili in una grande pentola di acqua bollente salata con un po’ di succo di limone per circa 10 minuti, fino a quando saranno teneri. Scolali e mettili da parte. In una padella, scalda un po’ di olio d’oliva e fai rosolare la cipolla tritata e l’aglio sminuzzato fino a quando saranno dorati. Aggiungi i carciofi cotti e falli saltare per qualche minuto. Condisci con sale e pepe. Preriscalda il forno a 180°C. In una teglia, stendi uno strato sottile di besciamella sul fondo. Disponi un primo strato di fogli di lasagne, poi aggiungi uno strato di ricotta, carciofi saltati, qualche pezzo di taleggio e una piccola quantità di parmigiano grattugiato. Ripeti l’operazione fino a esaurimento degli ingredienti, terminando con uno strato di besciamella e parmigiano grattugiato. Copri la teglia con un foglio di alluminio e inforna per circa 30 minuti. Rimuovi il foglio di alluminio e continua la cottura per altri 10 minuti, fino a quando la superficie sarà dorata e croccante. Togli la teglia dal forno e lascia riposare per qualche minuto prima di servire. Guarnisci con prezzemolo fresco tritato per un tocco di colore e sapore.

