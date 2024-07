Leggi anche Insalata di ceci estiva

Ingredienti

Melone cantalupo o retato, 1

Rucola, 100g

Feta, 200g

Cetriolo, 1

Mandorle a lamelle, 50g

Menta fresca, un mazzetto

Prosciutto crudo, 100g

Olio extravergine d’oliva, q.b.

Sale, q.b.

Pepe nero, q.b.

Aceto balsamico, q.b.

Preparazione

Se cerchi un piatto leggero e originale, molto facile da preparare e perfetto per iniziare una cena estiva prova con questa insalata di melone, feta, rucola e prosciutto crudo. Un mix vincente di sapori e consistenze che lascerà senz’altro soddisfatti i tuoi ospiti.

Inizia tagliando il melone in cubetti, scegliendo varietà come il cantalupo o il retato per il loro gusto dolce e ricco. Unisci i cubetti di melone con la rucola fresca, che con il suo sapore leggermente piccante crea un contrasto delizioso. Sbriciola la feta sopra l’insalata per aggiungere una consistenza cremosa e un sapore salato che si sposa bene con la dolcezza del melone.

Aggiungi cetriolo tagliato a fettine sottili per un tocco di freschezza e mandorle a lamelle per una croccantezza invitante. Una manciata di menta fresca tritata donerà al piatto un aroma estivo e rinfrescante.

Per completare, disponi delicatamente delle fette di prosciutto crudo sopra l’insalata, che con il loro sapore intenso e sapido arricchiranno ogni boccone. Condisci con olio extravergine d’oliva, sale, pepe nero macinato fresco e un filo di aceto balsamico per un’armonia di gusti. Mescola con cura per amalgamare gli ingredienti, facendo attenzione a non rompere la feta e a mantenere l’integrità delle fette di prosciutto.