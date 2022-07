A base di frutta o di verdura, i frullati sono un’idea golosa e furba per combattere il caldo estivo. Accompagnali con degli snack e avrai un pasto fresco e leggero

I frullati per combattere il caldo

Portare in tavola frutta e verdura è fondamentale per il fabbisogno del nostro organismo e soprattutto d'estate, integrare dei nutrimenti ricchi di sali minerali, vitamine e fibre, vuol dire avere un corpo idratato ed energico. Centrifugati, frullati e smoothies assicurano il benessere all'organismo, sono golosi e semplici da preparare. Ce ne sono per tutti i gusti e alcuni aiutano ad affrontare il caldo estivo perché dissetanti, ma leggeri e nutrienti.

Frullato fragole e banane

Per una colazione fresca e nutriente frulla 200 g di fragole con la polpa di 4 banane, 40 g di mandorle spellate, 1 bicchierino di succo fresco d’arancia, foglie di menta e 250 g di panna acida. Qualche fragola per guarnire e via in tavola, insieme ai pancake con mirtilli e miele.

Smoothie cetriolo e finocchio

Vuoi stare leggera? Preparati uno smoothie molto fresco e detox

Sbuccia 4 cetrioli medi, tagliali a pezzi e frullali con 2 cuori di finocchio e 1 ciuffo di finocchietto. Mettili nel passaverdure per eliminare eventuali semi e filamenti e frulla di nuovo con 250 g di yogurt bianco e denso. Aggiungi il sale e lascia in frigo per 1/2 ora. Accompagnalo con un tramezzino farcito con caprino fresco, una julienne di zucchine crude e pomodoro fresco.

Frullato anguria e lime

Per combattere il grande caldo, l’anguria è un classico. Abbinata ai lime è l’ingrediente perfetto per un frullato estivo, adatto anche come spezza-fame.

Frulla 500 g di polpa di anguria (fredda da frigo) con il succo filtrato di 1 lime, 2 dl di latte di cocco freddo e alcune foglioline di erba limoncina. Guarnisci con tante fettine di lime e di anguria e servi con mini tramezzini ai gamberi tritati e una maionese di yogurt e basilico.

Smoothie al mango

Se cerchi un’idea originale per offrire un pre-cena fresco agli amici, questo è lo smoothie giusto.

Sbuccia un mango ben maturo e preleva 8 palline con l’attrezzino apposito. Taglia a dadini il resto della polpa e frullala con 4 cubetti di ghiaccio e il succo di 1/2 lime, unisci 6 dl di yogurt da bere e frulla ancora tutto. Decora con le palline di mango e cospargi di pistacchi.

Servilo con mini spiedini di spicchi di pesche alternati a ciliegine di mozzarella, pomodorini e fragole.

Frullato ai lamponi e menta

Ecco un frullato perfetto per chiudere la cena.

Sciacqua 400 g di lamponi e frullali con 2, 5 dl di latte freddo, 2 cucchiai di gelato di lamponi e foglioline di menta. Servilo con qualche cubetto di ghiaccio e una guarnizione di lamponi e menta fresca.

Accompagnalo a mini crostatine di brisée con fragoline di bosco e dadini di arancia. Il dessert è servito!