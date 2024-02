Feta al forno con verdure invernali

S e sei alla ricerca di un piatto semplice, saporito e veloce da preparare per pranzo o cena, la feta al forno con verdure è la scelta perfetta. Questa ricetta richiede pochi passaggi e ti permette di utilizzare qualsiasi tipo di verdura a scelta. Qui abbiamo optato per zucca, zucchina e pomodorini.

Ingredienti

200 gr di feta

200 gr zucca (pulita)

6 pomodorini ciliegini

una zucchina media

olio extravergine d’oliva q.b.

un pizzico di sale

un pizzico di pepe

timo q.b.

rosmarino q.b.

Preparazione

Per pima cosa, occupati delle verdure. Pulisci la zucca, rimuovendo i filamenti e i semi, quindi tagliala a cubetti. Taglia i pomodorini a metà e le zucchine a rondelle non troppo sottili. Metti tutte le verdure in una ciotola e condiscile con sale, pepe e un filo d’olio. Lasciale insaporire per 10 minuti.

Ora, prendi una pirofila e metti una parte delle verdure sul fondo. Adagia al centro la feta. Completa il piatto aggiungendo le verdure rimaste ai lati.

Se vuoi, aggiungi un pizzico di sale, una macinata di pepe e qualche fogliolina di timo e aghi di rosmarino. Inforna il tutto in un forno già caldo a 180°C per 20 minuti. Quando mancano cinque minuti, passa alla modalità grill per ottenere una crosticina dorata.