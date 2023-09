Come preparare un’insalata cinese

L 'insalata cinese si prepara rapidamente ed è ottima sia come contorno sia come piatto unico. Alla base, naturalmente, c'è il riso a cui vengono aggiunti pomodori, uova sode, acciughe e olive nere. Ecco come cucinarla.

Ingredienti

300 gr di riso

4 pomodori

20 olive nere

3 uova sode

6 filetti di acciuga

5 cucchiai d’olio d’oliva

salsa di soia q.b.

½ l di acqua

sale e pepe q.b.

Preparazione

Fate bollire l’acqua salata, poi versate il riso e fatelo cuocere a fuoco vivo per 15 minuti. Raffreddarlo in acqua fredda. Completarlo con tutti gli ingredienti tagliati a pezzetti. Condirlo con l’olio, il sale, il pepe e la salsa di soia. Servire.