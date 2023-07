Come preparare una zuppa inglese

L a zuppa inglese è uno dei dolci più famosi in Italia. D'altronde, resistere a strati di pan di spagna, bagnati con alchermes, crema pasticcera al cioccolato e alla vaniglia è davvero difficile. Ecco tutti gli ingredienti che vi servono per prepararla.

Ingredienti

Per il pan di spagna:

Circa 2 uova medie

110 gr farina 00

30 gr fecola di patate

30 gr zucchero

60 gr sale fino

½ baccello di vaniglia

Per la crema pasticcera:

400 gr latte intero

100 gr panna fresca liquida

Quattro tuorli

45 gr amido di mais

140 gr zucchero

1 baccello di vaniglia

50 gr cioccolato fondente

Per guarnire:

100 gr alchermes

cacao amaro in polvere q.b.

Preparazione pan di spagna

Cominciate dal pan di spagna. In una ciotola versate le uova a temperatura ambiente e sbattetele con le fruste mentre versate il sale, i semi della vaniglia e lo zucchero un po’ alla volta. Lavorate per circa dieci minuti o finché il composto non diventa chiaro e spumoso. Servendovi di un colino per setacciare, versate nella ciotola la farina e la fecola di patate.

Ora incorporate la farina e la fecola con movimenti delicati dal basso verso l’alto e assicurandovi che non restino residui sul fondo della ciotola. Versate l’impasto in uno stampo da 18 cm precedentemente imburrato e infarinato. Livellate la superficie e cuocete in forno preriscaldato, in modalità statica a 160° per circa 40 minuti, riponendo la teglia sul ripiano più basso (ma non a contatto con la base). Lasciate raffreddare e poi sformate.

Preparazione crema pasticcera

Nel frattempo che il pan di spagna è in forno, preparate la crema pasticcera. Versate latte e panna in un pentolino, estraete i semi di vaniglia, tenendoli da parte, dal baccello e versate quest’ultimo nel pentolino. Fate scaldare lasciando sfiorare il bollore. Intanto versate i semi di vaniglia sui tuorli, aggiungete lo zucchero, sbattete rapidamente e poi setacciate l’amido di mais. Mescolate e a questo punto latte e panna dovrebbero essere caldi, quindi scartate il baccello e versate un paio di mestolate nel composto di uova per diluirlo. Dopodiché riversate nel tegame e mescolate con una frusta mentre cuocete per qualche minuto. Non appena la crema si addensa potrete spegnere la fiamma.

Dividete la crema in due ciotole e in una versate il cioccolato che si scioglierà con il calore, quindi coprite entrambe le creme con la pellicola a contatto e lasciate intiepidire.

Composizione

Prendete pan di spagna, ormai raffreddato, utilizzatene 70 g, tagliatelo a fette verticali spesse 1 cm, dopodiché ritagliate affinché i pezzi possano entrare in 4 bicchieri da 150 ml di capienza. Bagnate, non troppo, il pan di spagna con l’alchermes e procedete versando prima un po’ di crema al cioccolato e poi quella classica. Date qualche colpo sotto al bicchiere, in modo da distribuire uniformemente il tutto e poi ricominciate con gli strati di pan di spagna inzuppati e le due creme. Livellate la superficie con una spatola e ripetete il procedimento per tutti gli altri bicchieri.

Alla fine riponeteli in frigorifero a rassodare per almeno un paio d’ore. Spolverizzate con il cacao amaro i vostri bicchieri di zuppa inglese prima di servire.