Come preparare la gelatina alla cannella

Cerchi idee per un dessert fresco, profumato e gustoso? Che ne dici allora di una gelatina alla cannella? Si tratta di una ricetta tipica della pasticceria siciliana, adatta a tutti, facile da preparare e perfetta per concludere un pranzo o una cena senza appesantirsi troppo.

Ingredienti

Stecche di cannella (10 gr)

Amido di grano (100 gr)

Zucchero (250 gr)

Gocce di cioccolato fondente (facoltativo)

Preparazione

Spezzettate le stecche di cannella grossolanamente e mettetele in una pentola con un litro di acqua sul fuoco. Portate a ebollizione e fate cuocere per 5 minuti col coperchio. Lasciate riposare in infusione per 12 ore.

Trascorso il tempo necessario, filtrate il composto. Poi mescolatelo con l'amido e con lo zucchero a fiamma moderata portandolo ad ebollizione. Togliete dal fuoco e aspettate che si intiepidisca. Se volete, aggiungete le gocce di cioccolato a pezzetti. Versate nei bicchierini o nello stampo e riponete in frigo finché il composto si solidificherà. Tirate fuori dal frigo e servite.