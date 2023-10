Come preparare una torta di riso

L a torta di riso è un dolce diffuso in tutta Italia e ne esistono diverse versioni. Facile e veloce da preparare, è gustosissima. Provare per credere!

Ingredienti

600 gr di pasta brisé

1 l di latte

200 gr di riso

3 gr di sale

1 noce di burro

100 gr di zucchero

vaniglia q.b.

6 tuorli d’uovo

100 gr di buccia d’arancia candita

Preparazione

Cuocere il riso nel latte con sale, zucchero, sapore di vaniglia e burro. Quando il latte si è asciugato e il riso è cotto, togliere dal fuoco. Lasciar riposare 10 minuti, aggiungere i tuorli , la buccia d’arancia (tagliata in pezzi piccolissimi) e mescolare con una spatola di legno. Tappezzare una tortiera, imburrata e infarinata, con la pasta brisé. Riempire con l’impasto del riso e cuocere in forno caldo per 20 minuti.