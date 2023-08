Come preparare una crostata arcobaleno

L a crostata arcobaleno è un dolce classico, colorato e gustosissimo. Protagonista assoluta è la frutta che va a guarnire un impasto morbido ma allo stesso tempo croccante. Per decorarla usate la frutta di stagione che più vi piace.

Ingredienti

250 gr di farina bianca

100 gr di burro o margarina

100 gr di zucchero

un uovo

2 cucchiai di latte

½ bustina di lievito

frutta di stagione (per decorare)

gelatina liquida q.b.

Preparazione

Mettete sulla tavola a fontana la farina e tutti gli ingredienti, compreso il lievito. Lavorate fino a ottenere un impasto omogeneo e poi avvolgete con una carta oleata. Fate riposare per circa un’ora in frigo. Stendete l’impasto con il mattarello e ricoprite una tortiera, precedentemente imburrata e infarinata, foderata con carta stagnola e riempita di fagioli secchi. Cuocete in forno a temperatura moderata per circa 30 minuti. Sfornate e lasciate raffreddare. Togliete i fagioli e decorate la torta disponendo la frutta tagliata in cerchi alterni. Alla fine ricoprite con della gelatina liquida.