Crostata con crema pasticciera e albicocche fresche

La crostata di albicocche è molto semplice e veloce da preparare. Preparala per una dolce e salutare merenda, o come dopocena, con una pallina di cioccolato

Ingredienti per la pasta frolla

Inizia con la pasta frolla classica utilizzando questi ingredienti:

300 g di farina 00

150 g di burro

120 g di zucchero

1 uovo

2 tuorli

1 limone non trattato

un pizzico di sale

Procedimento pasta frolla

Versa la farina sulla spianatoia e amalgamala al burro freddo a pezzetti con la punta delle dita. Attenta a non scaldarla! Aggiungi poi lo zucchero e amalgama l'uovo e i tuorli, il sale e la scorza di limone grattugiata. Forma una palla con l'impasto, avvolgila in un foglio di pellicola e mettila in frigo per almeno un'ora.

Ingredienti per la crema pasticcera

Prepara poi la crema pasticcera utilizzando questi ingredienti

1/2 litro di latte

150 g di zucchero

6 tuorli

30 g di farina

un baccello di vaniglia

Preparazione della crema pasticcera

Porta a ebollizione in un pentolino il latte con la vaniglia e lascialo poi intiepidire. Lavora i tuorli con lo zucchero fino a ottenere un composto chiaro, incorpora la farina setacciata, unisci a filo il latte filtrato. Versa di nuovo tutto nel pentolino e cuoci a fuoco basso fino a che ottieni una crema fluida.

Procedimento crostata con albicocche fresche