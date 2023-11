Come preparare un risotto alle castagne con speck e mele

I l risotto alle castagne con speck e mele è un primo piatto squisito, tipico del Trentino Alto Adige. Sostanzioso e gustoso, è perfetto se volete fare bella figura a cena con amici. Ecco come prepararlo.

Ingredienti

200 gr di riso

30 gr di scalogno

30 ml di olio d’oliva

80 gr di vino bianco

500 ml di brodo vegetale (o di acqua)

200 gr di castagne arrostite

50 gr di burro freddo

50 gr di parmigiano grattugiato

sale e pepe q.b.

50 gr di speck tagliato a striscioline

10 ml di olio di semi

una mela golden

30 gr di burro

15 gr di zucchero

Preparazione

Preparate un purè di castagne: cuocete le castagne arrostite in una pentola con dell’acqua per 15 minuti, finché diventano morbide. Quindi scolate l’acqua lasciandone una piccola quantità e frullate le castagne con l’acqua rimasta con un frullatore a immersione.

Per il risotto, sbucciate lo scalogno, tagliatelo a cubetti e soffriggetelo con dell’olio d’oliva. Quindi aggiungete il riso e fatelo tostare mescolando continuamente. Sfumate con il vino bianco, versate il brodo vegetale caldo (o l’acqua) un po’ per volta e fate cuocere per 15-18 minuti continuando a mescolare. Il riso deve rimanere al dente. Aggiungete il purè di castagne, mantecate con il burro e il parmigiano e condite con sale e pepe.

Rosolate le striscioline di speck in una padella riscaldata con l’olio di semi, quindi fatele sgocciolare su una carta da cucina. Sbucciate la mela, privatela del torsolo e tagliatela a cubetti. Sciogliete il burro in una padella e rosolate i cubetti di mela. Infine caramellate i cubetti di mela con poco zucchero.

Al momento di servire, sopra qualche cucchiaio di riso versate lo speck e i cubetti di mela.